Сёмин: Головин — очень большая потеря для сборной России, он ведущий игрок и лидер на поле

Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин поделился мнением о травме полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина.

«Головин отлично сыграл в последнем туре чемпионата Франции. Видно, что Александр набирает оптимальные кондиции. Получить повреждение всегда обидно в таком случае. Головин — очень большая потеря для сборной России: он ведущий игрок и лидер на поле. Придётся непросто без него, но Карпин придумает, кем его заменить. Варианты есть», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Напомним, что россиянин получил травму во встрече девятого тура французской Лиги 1 с «Бордо».

8 октября сборная России встретится в Казани со Словакией, а 11-го числа сыграет в Мариборе со Словенией.

Ранее полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов был вызван в сборную России вместо Головина.