Дешам: победа в Лиге наций является целью сборной Франции

Главный тренер национальной команды Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги наций со сборной Бельгии.

«На кону стоит кубок, и нам предстоит сыграть в полуфинале с одной из сильнейших команд мира, а в другой паре играют сборные Италии и Испании. Победа в Лиге наций является целью сборной Франции», — приводит слова Дешама официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Тренер отметил, что знает, какую команду хочет выпустить на встречу с Бельгией.

«Моя задача — создать сопернику как можно больше проблем. Шесть или семь футболистов бельгийской команды провели более сотни игр за сборную. Их костяк очень опытен, и у них большой атакующий потенциал. У Бельгии одна из лучших сборных в Европе и мире», — сказал он.

Встреча пройдёт 7 октября на стадионе «Ювентус Стэдиум» в Турине. Начало игры — в 21:45 мск.

Ранее главный тренер национальной команды Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги наций со сборной Италии.