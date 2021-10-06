Дешам: победа в Лиге наций является целью сборной Франции

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Главный тренер национальной команды Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги наций со сборной Бельгии.
Дешам: победа в Лиге наций является целью сборной Франции
  • Reuters

«На кону стоит кубок, и нам предстоит сыграть в полуфинале с одной из сильнейших команд мира, а в другой паре играют сборные Италии и Испании. Победа в Лиге наций является целью сборной Франции», — приводит слова Дешама официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Тренер отметил, что знает, какую команду хочет выпустить на встречу с Бельгией.

«Моя задача — создать сопернику как можно больше проблем. Шесть или семь футболистов бельгийской команды провели более сотни игр за сборную. Их костяк очень опытен, и у них большой атакующий потенциал. У Бельгии одна из лучших сборных в Европе и мире», — сказал он.

Встреча пройдёт 7 октября на стадионе «Ювентус Стэдиум» в Турине. Начало игры — в 21:45 мск.

Ранее главный тренер национальной команды Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги наций со сборной Италии.

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