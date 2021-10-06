Энрике поделился ожиданиями от матча Испании с Италией в Лиге наций

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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от полуфинального матча с Италией в Лиге Наций УЕФА.
Энрике поделился ожиданиями от матча Испании с Италией в Лиге наций
  • © AP Photo/Jose Breton

«Не люблю заранее волноваться о том, что может произойти. Нам нужно побороться за владение мячом с Италией и навязать свой стиль игры. Есть только один способ победить — играть в своём стиле», — цитирует Энрике пресс-служба УЕФА.

Тренер также отметил, что рад вернуться в Италию, где он тренировал «Рому».

Матч пройдёт 6 октября в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Начало — в 21:45 мск.

Ранее Губерниев высказался о решении УЕФА изобразить Крым в составе Украины.

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