Агент Лахтер: Гасперини на тренировках с Миранчуком вообще не общается

Футбольный агент Деннис Лахтер рассказал о положении российского полузащитника Алексея Миранчука в итальянской «Аталанте».

«Я знаю, на Миранчуке «чехол». Гасперини на тренировках с ним вообще не общается. Он в упор его не видит. Тренер пытался с ним разговаривать, но Алексей «включил итальянца», ходит обиженный, щёки надул», — цитирует Лахтера «РБ-Спорт».

Он также отметил, что в начале сезона в подобной ситуации оказался украинец Руслан Малиновский, но он пашет, а не дуется, как Миранчук.

«Куда Миранчук может уйти зимой? В аренду в итальянский клуб, занимающий место ниже 12-го. В Россию он вряд ли вернётся, всё-таки в Италии за это время он как-то пообтёрся», — добавил агент.

Миранчук присоединился к «Аталанте» в 2020 году. В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах команды и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Миранчук намерен покинуть «Аталанту» из-за недостатка игровой практики.