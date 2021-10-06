Агент Лахтер: Гасперини на тренировках с Миранчуком вообще не общается
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«Я знаю, на Миранчуке «чехол». Гасперини на тренировках с ним вообще не общается. Он в упор его не видит. Тренер пытался с ним разговаривать, но Алексей «включил итальянца», ходит обиженный, щёки надул», — цитирует Лахтера «РБ-Спорт».
Он также отметил, что в начале сезона в подобной ситуации оказался украинец Руслан Малиновский, но он пашет, а не дуется, как Миранчук.
«Куда Миранчук может уйти зимой? В аренду в итальянский клуб, занимающий место ниже 12-го. В Россию он вряд ли вернётся, всё-таки в Италии за это время он как-то пообтёрся», — добавил агент.
Миранчук присоединился к «Аталанте» в 2020 году. В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах команды и отметился одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Миранчук намерен покинуть «Аталанту» из-за недостатка игровой практики.