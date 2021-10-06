Витцель: если Бельгия выиграет Лигу наций, это станет достижением для нас
- © AP Photo/Raul Mee
«Нельзя сравнивать Лигу наций с чемпионатами Европы и мира, но на победу в этом турнире претендуют четыре национальные команды. Если Бельгия выиграет Лигу наций, это станет достижением для нас. Мы предельно мотивированы, как и всегда, когда защищаем честь страны», — приводит слова Витцеля официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Полузащитник отметил, что месяц назад команда Франции была далека от идеала, но остаётся сильной.
«В игре с Бельгией Франция точно может показать себя», — сказал он.
Встреча пройдёт 7 октября на стадионе «Ювентус Стэдиум» в Турине. Начало игры — в 21:45 мск.
Ранее главный тренер национальной команды Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги наций со сборной Италии.