Витцель: если Бельгия выиграет Лигу наций, это станет достижением для нас

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витцель поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги наций с национальной командой Франции.

«Нельзя сравнивать Лигу наций с чемпионатами Европы и мира, но на победу в этом турнире претендуют четыре национальные команды. Если Бельгия выиграет Лигу наций, это станет достижением для нас. Мы предельно мотивированы, как и всегда, когда защищаем честь страны», — приводит слова Витцеля официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Полузащитник отметил, что месяц назад команда Франции была далека от идеала, но остаётся сильной.

«В игре с Бельгией Франция точно может показать себя», — сказал он.

Встреча пройдёт 7 октября на стадионе «Ювентус Стэдиум» в Турине. Начало игры — в 21:45 мск.

Ранее главный тренер национальной команды Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги наций со сборной Италии.