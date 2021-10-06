Украинский олимпийский чемпион Беленюк решил продать золотую медаль ОИ-2020

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе украинец Жан Беленюк хочет продать золотую медаль Игр.

«Друзья, хочу сделать доброе дело! Очень многие уже сделали фото с моей золотой медалью, которую я привёз из Токио. Она честь и гордость нашей страны, и благодарен Богу и команде, что именно мне посчастливилось привезти единственную золотую медаль для Украины! Но ещё я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке. Думаю провести аукцион и продать её, а все вырученные деньги передать на благотворительную помощь больным детям!» — написал спортсмен на своей странице в Facebook.

Он поинтересовался у своих пользователей, правильное ли решение он принял.

Беленюк также является депутатом от фракции «Слуга народа».

Ранее сёстры Аверины высказались о выступлении на первом турнире после Олимпиады.