Сёстры Аверины высказались о выступлении на первом турнире после Олимпиады

Россиянки Дина и Арина Аверины поделились мнением о турнире по художественной гимнастике Olympico Cup 2021 в Москве.

«Было тяжело начинать тренировки. А когда мы уже вошли в режим, стали готовиться к соревнованиям, всё забылось. Сегодня я с радостью выступала для себя, для зрителей, для судей, для тренеров. Даже на Олимпиаде не было зрителей, а тут они были и так поддерживали. Хотелось выступать и выступать ещё больше», — приводит слова Дины «Матч ТВ».

По её словам, сейчас идёт подготовка к чемпионату мира в Японии и пока рано загадывать об ОИ-2024 в Париже. Также спортсменка рассказала, что она сама предложила поменять булавы и поставить текущую музыку тренеру сборной России Ирине Винер-Усмановой.

«Почему бы и нет, что-то новенькое. Под эту музыку мы ставили булавы года два или три назад, но потом поменяли. Потом ещё выступала под неё в показательных», — добавила Дина Аверина.

Её сестра Арина в свою очередь призналась, что у них были мысли о завершении карьеры после Игр в Токио, так как они боялись повторения плохого судейства.

«Ирина Александровна нас убедила остаться, спасибо ей большое. Как видите, мы снова здесь и снова выступаем. Мы поменяли музыку в упражнении с булавами и ленту решили вернуть прежнюю. Я очень рада, что Ирина Александровна решила вернуть мне «Время, вперёд!». Горда делать это упражнение, выхожу на него с особенным настроем и энергетикой», — подчеркнула Арина Аверина.

На Olympico Cup 2021 Дина одержала победу, а Арина заняла второе место.

Для сестёр Авериных данный турнир стал первым после Олимпиады в Токио. На Играх Дина завоевала серебро, а Арина стала четвёртой.

Ранее главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова объяснила, почему назвала сестёр Авериных мокрыми курицами.