Бускетс — о полуфинале Лиги наций с Италией: мы здесь, чтобы выйти в финал

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Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги наций против национальной команды Италии.
Бускетс — о полуфинале Лиги наций с Италией: мы здесь, чтобы выйти в финал
  • © Facundo Arrizabalaga/Pool Photo via AP

«Мы хорошо сыграли на чемпионате Европы, получили положительный опыт, вышли из трудной группы и дошли до полуфинала. Сборная Испании под руководством Луиса Энрике всегда была конкурентоспособной. Игроки очень довольны тем, что нас просят делать и как нас просят играть. Мы на хорошем ходу», — приводит слова Бускетса официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Полузащитник отметил, что сборная Испании не хочет заканчивать борьбу в полуфинале.

«Мы здесь, чтобы повеселиться, почувствовать вкус этого турнира и выйти в воскресный финал», — сказал он.

Встреча пройдёт 6 октября на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало игры в 21:45 мск.

Ранее главный тренер национальной команды Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги наций со сборной Италии.

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