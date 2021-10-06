Пьяный Видаль сделал кувырок на багажнике своего красного Ferrari

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Чилийский полузащитник миланского «Интера» Артуро Видаль в состоянии алкогольного опьянения не мог сесть в свой Ferrari.
Пьяный Видаль сделал кувырок на багажнике своего красного Ferrari
  • © AP Photo/Bruna Prado

По информации «Чемпионата» со ссылкой на Corriere della Sera, инцидент произошёл 18 августа.

Футболист вышел из бара в состоянии сильного алкогольного опьянения, пообщался с фанатом и сделал кувырок на своём Ferrari.

Напомним, Видаль выступал за «Ювентус», «Баварию» и «Барселону».

В нынешнем сезоне Серии А футболист принял участие в четырёх матчах и забил один мяч.

Ранее Энрике поделился ожиданиями от матча Испании с Италией в Лиге наций.

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