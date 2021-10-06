Манчини: было бы здорово после Евро выиграть и Лигу наций

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги наций с национальной командой Испании.

«С Испанией на чемпионате Европы нам пришлось труднее всего. Это отличная сборная с очень хорошими игроками. Игра точно получится увлекательной», — приводит слова Манчини официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Тренер отметил, что пробиться на чемпионат мира через Лигу наций будет нелегко.

«Когда играет национальная команда, «Сан-Сиро» обычно забит до отказа. Было бы здорово сразу после чемпионата Европы выиграть и Лигу наций», — сказал он.

Встреча пройдёт 6 октября на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало игры — в 21:45 мск.

Ранее главный тренер национальной команды Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги наций против сборной Италии.