Манчини: было бы здорово после Евро выиграть и Лигу наций

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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги наций с национальной командой Испании.
Манчини: было бы здорово после Евро выиграть и Лигу наций
  • РИА Новости

«С Испанией на чемпионате Европы нам пришлось труднее всего. Это отличная сборная с очень хорошими игроками. Игра точно получится увлекательной», — приводит слова Манчини официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Тренер отметил, что пробиться на чемпионат мира через Лигу наций будет нелегко.

«Когда играет национальная команда, «Сан-Сиро» обычно забит до отказа. Было бы здорово сразу после чемпионата Европы выиграть и Лигу наций», — сказал он.

Встреча пройдёт 6 октября на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало игры — в 21:45 мск.

Ранее главный тренер национальной команды Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги наций против сборной Италии.

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