Гильерме трогательно обратился к Николичу после ухода из «Локомотива»
- РИА Новости
«Марко, благодарен за возможность работать с тобой. Это было всегда интересно и полезно. Уверен, что футбол ещё не раз сделает так, чтобы мы увиделись. Удачи во всех твоих новых вызовах и спасибо», — написал Гильерме в своём Instagram.
Николич возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла Кубок России и заняла третье место в чемпионате страны.
Ранее Анатолий Мещеряков прокомментировал отставку Марко Николича с поста главного тренера «Локомотива».