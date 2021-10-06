Гильерме трогательно обратился к Николичу после ухода из «Локомотива»

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме отреагировал на отставку главного тренера команды Марко Николича.

«Марко, благодарен за возможность работать с тобой. Это было всегда интересно и полезно. Уверен, что футбол ещё не раз сделает так, чтобы мы увиделись. Удачи во всех твоих новых вызовах и спасибо», — написал Гильерме в своём Instagram.

Николич возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла Кубок России и заняла третье место в чемпионате страны.

Ранее Анатолий Мещеряков прокомментировал отставку Марко Николича с поста главного тренера «Локомотива».