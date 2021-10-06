Дзюба: в первом матче сезона не ощутил никакого драйва, но сейчас кайфую от футбола

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Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба признался, что в первом матче сезона-2021/22 не почувствовал драйва от футбола.
Дзюба: в первом матче сезона не ощутил никакого драйва, но сейчас кайфую от футбола
  • РИА Новости

«Сейчас я кайфую от футбола. Первые дни после Евро меня подкосили, в первой игре сезона с «Химками» я не ощутил никакого драйва, как будто отмучился и в моменте испугался. Подумал, может, это всё? А потом понял, что без футбола я пока не могу. И сейчас это видно, исходя из результатов. Жить прошлым уже не надо, всё пережили», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Напомним, что Артём Дзюба отказался от вызова в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словакией и Словенией.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провёл десять матчей, в которых забил четыре мяча.

Ранее Дзюба был в шоке от Джоковича в финале US Open.

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