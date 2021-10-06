Дзюба был в шоке от Джоковича в финале US Open

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Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал об отношениях с российским теннисистом Даниилом Медведевым.
Дзюба был в шоке от Джоковича в финале US Open
  • Reuters
  • © Robert Deutsch-USA TODAY Sports

«Мы переписываемся и поддерживаем связь с Даней Медведевым, играли в FIFA, поздравил его с победой над Джоковичем на US Open. Был в шоке от Новака, как его зажало, но это не умаляет заслуг Дани в том, что именно он справился и не вернул его в игру. Это было потрясающе: сыграл всё своё очень точно. Я всегда рад, когда наш соотечественник так высоко поднимается», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Он отметил, что также болеет за Карена Хачанова.

Напомним, что Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США — 2021.

Ранее Медведев, Рублёв, Карацев и Хачанов узнали соперников на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

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