Дзюба был в шоке от Джоковича в финале US Open
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«Мы переписываемся и поддерживаем связь с Даней Медведевым, играли в FIFA, поздравил его с победой над Джоковичем на US Open. Был в шоке от Новака, как его зажало, но это не умаляет заслуг Дани в том, что именно он справился и не вернул его в игру. Это было потрясающе: сыграл всё своё очень точно. Я всегда рад, когда наш соотечественник так высоко поднимается», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».
Он отметил, что также болеет за Карена Хачанова.
Напомним, что Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США — 2021.
Ранее Медведев, Рублёв, Карацев и Хачанов узнали соперников на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.