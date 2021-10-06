Медведев, Рублёв, Карацев и Хачанов узнали соперников на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Стала известна сетка мужского турнира в Индиан-Уэллсе (США). Под первым номером посеян россиянин Даниил Медведев, под вторым — грек Стефанос Циципас, под третьим — немец Александр Зверев.

Медведев встретится с победителем пары Маккензи Макдональд (США) — Джеймс Дакворт (Австралия).

Андрей Рублёв во втором круге может сыграть с Карлосом Табернером или Хауме Мунаром. Оба представляют Испанию. Аслан Карацев сразится с американцем Захари Свайдой или победителем квалификации. Карен Хачанов встретится с победителем матча Доминик Кёпфер (Германия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия).

Турнир стартует 7 октября.

Ранее Павлюченкова, Касаткина и Кудерметова узнали соперниц на турнире в Индиан-Уэллсе.