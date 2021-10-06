Теннисистка Фернандес призналась, что Шарапова дала ей совет

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Финалистка Открытого чемпионата США — 2021 19-летняя теннисистка Лейла Фернандес рассказала о совете от бывшей первой ракетки мира Марии Шараповой.
Теннисистка Фернандес призналась, что Шарапова дала ей совет
  • Reuters
  • © Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports

«Она дала мне очень хороший совет. Но я не хочу ничего раскрывать, потому что это очень личное для меня. Она потрясающий человек. Она рассказала мне о своём собственном опыте и о том, как она смогла прийти в норму. Она просто отличный человек, она вдохновляет меня. На неё можно равняться», — цитирует Фернандес Reuters.

11 сентября 18-летняя британка Эмма Радукану одержала победу над 19-летней канадкой Лейлой Фернандес со счётом 6:4, 6:3 и выиграла US Open. Матч продлился 1 час 52 минуты.

Ранее Медведев, Рублёв, Карацев и Хачанов узнали соперников на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

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