Батыршина уверена, что сёстры Аверины обязательно завоюют медали на ЧМ в Японии

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Серебряная медалистка Олимпийских игр по художественной гимнастике Яна Батыршина рассказала о своих ожиданиях от выступления Дины и Арины Авериных на чемпионате мира 2021 года в Японии.
Батыршина уверена, что сёстры Аверины обязательно завоюют медали на ЧМ в Японии
  • Reuters
  • © Lindsey Wasson

«Мы знаем, что главная конкурентка Линой Ашрам не едет, но едет белоруска Алина Горносько, которая взяла бронзу на Олимпиаде. Но на самом деле мы всегда говорим: главные соперницы — это мы сами», — цитирует Батыршину «Матч ТВ».

По её словам, если судьи «не будут делать разных глупостей», то, конечно, сёстры Аверины смогут завоевать медали мирового первенства.

«Мне кажется, сейчас они даже в лучшей форме, чем перед Олимпиадой. Они отдохнули, хоть и немного. Пара недель отдыха в любом случае пошла на пользу», — сказал она.

Батыршина считает, что гимнастки хотят доказать своё превосходство над всеми и выступить не хуже, чем на Олимпиаде в Токио. По мнению Батыршиной, сёстры Аверины сейчас на подъёме.

Первенство планеты по художественной гимнастике пройдёт в Китакюсю с 27 по 31 октября.

Ранее депутат Государственной думы Светлана Журова отреагировала на письмо олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой президенту Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ.

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