Журова прокомментировала призыв Кабаевой раскрыть действия судей на ОИ-2020

Депутат Государственной думы Светлана Журова отреагировала на письмо олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой президенту Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ.

«Наверное, Алина, предвосхищая предстоящий чемпионат мира и Париж-2024, хотела таким образом высказать арбитрам, которые несправедливо судят, что они разрушают судьбы людей. Между золотой и серебряной медалью большая разница. Для меня странно, когда кто-либо в подобной ситуации из наших спортсменов может считать, что Дина не золотая медалистка Игр. Конечно, золотая», — цитирует Журову «Газета.RU».

Она также отметила, что, будучи олимпийской чемпионкой, Алина Кабаева имеет право на такое письмо FIG.

Ранее Кабаева призвала FIG раскрыть действия судей на Олимпийских играх в Токио.