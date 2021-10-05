Кабаева призвала FIG раскрыть действия судей на Олимпийских играх в Токио

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева обратилась к президенту Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ.

Письмо с обращением на своём сайте опубликовал «Чемпионат».

Кабаева просит раскрыть действия судей на Олимпиаде в Токио. Она отмечает, что средний балл у россиянки Дины Авериной выше, чем у израильтянки Линой Ашрам.

Напомним, что Ашрам завоевала золото, на 0,15 балла опередив Аверину (107,800 против 107,650), несмотря на то что уронила предмет в соревнованиях с лентой.

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