Карпин — о вызове Адамова в сборную: это перспективный защитник с хорошими задатками

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, почему вызвал в национальную команду на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года защитника «Урала» Арсена Адамова.

«Это перспективный защитник с хорошими задатками. Резкий, агрессивный в хорошем смысле, хороший в отборе. Это было сделано с прицелом на будущее. Можно было и Козлова вызвать, но перспективнее Адамов», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов был вызван в сборную, поскольку у него есть опыт выступления за национальную команду.

21-летний Адамов впервые вызывается в состав сборной. В этом сезоне защитник «Урала» провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее Ахметов прокомментировал вызов в национальную команду России.