Карпин — о вызове Адамова в сборную: это перспективный защитник с хорошими задатками

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, почему вызвал в национальную команду на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года защитника «Урала» Арсена Адамова.
Карпин — о вызове Адамова в сборную: это перспективный защитник с хорошими задатками
  • РИА Новости

«Это перспективный защитник с хорошими задатками. Резкий, агрессивный в хорошем смысле, хороший в отборе. Это было сделано с прицелом на будущее. Можно было и Козлова вызвать, но перспективнее Адамов», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов был вызван в сборную, поскольку у него есть опыт выступления за национальную команду.

21-летний Адамов впервые вызывается в состав сборной. В этом сезоне защитник «Урала» провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее Ахметов прокомментировал вызов в национальную команду России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить