Карпин — о вызове Адамова в сборную: это перспективный защитник с хорошими задатками
- РИА Новости
«Это перспективный защитник с хорошими задатками. Резкий, агрессивный в хорошем смысле, хороший в отборе. Это было сделано с прицелом на будущее. Можно было и Козлова вызвать, но перспективнее Адамов», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов был вызван в сборную, поскольку у него есть опыт выступления за национальную команду.
21-летний Адамов впервые вызывается в состав сборной. В этом сезоне защитник «Урала» провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями.
Ранее Ахметов прокомментировал вызов в национальную команду России.