«Зенит» попросил РФС отменить красную карточку Азмуну в матче с «Сочи»

В контрольно-дисциплинарном комитете (КДК) Российского футбольного союза (РФС) сообщили, что «Зенит» из Санкт-Петербурга потребовал отменить красную карточку нападающему Сердару Азмуну, которую форвард получил в матче десятого тура чемпионата России с «Сочи» (1:2).

«Зенит» прислал письмо с просьбой отменить красную карточку Азмуну. Мы делаем всё по регламенту. Отправили это письмо в экспертно-судейскую комиссию. К четвергу, когда состоится заседание, мы получим ответ», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Эпизод с удалением 26-летнего форварда сборной Ирана будет рассмотрен КДК РФС 7 октября. Если к футболисту будут применены дополнительные санкции, то он не сможет сыграть с тульским «Арсеналом» (16 октября) и московским «Спартаком» (24 октября).

Азмун получил красную карточку на 42-й минуте встречи. Главный арбитр игры Павел Шадыханов удалил нападающего с поля после просмотра VAR.

«Зенит» (23 очка) лидирует в российском чемпионате. «Спартак» (16 очков) идёт на седьмой позиции.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит удаление Азмуна в матче с «Сочи».