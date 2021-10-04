КДК РФС рассмотрит удаление Азмуна в матче с «Сочи»

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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит эпизод с удалением нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна в матче 10-го тура Российской премьер-лиги с «Сочи».
КДК РФС рассмотрит удаление Азмуна в матче с «Сочи»
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Мы пригласили на заседание Сердара, который был удалён в игре «Зенит» — «Сочи». По техническим причинам заседание пройдёт в Zoom», — приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца ТАСС.

Напомним, что Азмун получил красную карточку на 42-й минуте встречи. Главный арбитр игры Павел Шадыханов удалил нападающего с поля после подсказки VAR.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал удаление Азмуна в матче с «Сочи».

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