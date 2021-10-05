Сборная России по футболу тренируется в полном составе перед матчем со Словакией
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Вместе с основной сборной России тренируются два игрока молодёжной национальной команды: защитник «Краснодара» Даниил Корнюшин и полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов, сообщает «Спорт-Экспресс».
8 октября сборная России встретится со Словакией в Казани, а 11-го числа сыграет со Словенией в Мариборе.
После шести туров отборочного турнира национальная команда занимает второе место в турнирной таблице группы H с 13 очками, уступая Хорватии по разнице забитых и пропущенных мячей.
Ранее сообщалось, что хавбек столичного ЦСКА Ильзат Ахметов был вызван в сборную России вместо травмированного Александра Головина.