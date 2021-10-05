Сборная России по футболу тренируется в полном составе перед матчем со Словакией

Сборная России тренируется в полном составе перед матчем квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Словакии.

Вместе с основной сборной России тренируются два игрока молодёжной национальной команды: защитник «Краснодара» Даниил Корнюшин и полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов, сообщает «Спорт-Экспресс».

8 октября сборная России встретится со Словакией в Казани, а 11-го числа сыграет со Словенией в Мариборе.

После шести туров отборочного турнира национальная команда занимает второе место в турнирной таблице группы H с 13 очками, уступая Хорватии по разнице забитых и пропущенных мячей.

Ранее сообщалось, что хавбек столичного ЦСКА Ильзат Ахметов был вызван в сборную России вместо травмированного Александра Головина.