Арустамян раскрыл детали ухода Николича из «Локомотива»

Журналист Нобель Арустамян прокомментировал увольнение Марко Николича из московского «Локомотива».

«В нескольких источниках увидел информацию, что Николич якобы сам решил уйти из клуба. Но это увольнение по инициативе «Локомотива», со всеми вытекающими последствиями и выплатой компенсации, положенной по контракту», — написал Арустамян в своём Telegram-канале.

По его мнению, руководство клуба начало принимать решение категорично. А последнее слово сейчас имеет руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник.

Николич возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла Кубок России и заняла третье место в чемпионате страны.

Ранее «Локомотив» официально объявил об уходе Николича.