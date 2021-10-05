Арустамян раскрыл детали ухода Николича из «Локомотива»
- РИА Новости
«В нескольких источниках увидел информацию, что Николич якобы сам решил уйти из клуба. Но это увольнение по инициативе «Локомотива», со всеми вытекающими последствиями и выплатой компенсации, положенной по контракту», — написал Арустамян в своём Telegram-канале.
По его мнению, руководство клуба начало принимать решение категорично. А последнее слово сейчас имеет руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник.
Николич возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла Кубок России и заняла третье место в чемпионате страны.
Ранее «Локомотив» официально объявил об уходе Николича.