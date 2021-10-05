Сенников предположил, что Сёмин может вернуться в «Локомотив»

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал уход Марко Николича с поста главного тренера команды.

«Если Лоськов останется главным тренером, будет неожиданно для всех. Но я вижу Лоськова тренером. Сёмин может вернуться, но сейчас больше слухов, что будет какой-то тренер из Германии», — цитирует Сенникова «Чемпионат».

При этом он не считает, что работа Николича в «Локомотиве» была провальной.

Николич возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла Кубок России и заняла третье место в чемпионате страны.

Ранее «Локомотив» официально объявил об уходе Николича.