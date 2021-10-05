Сенников предположил, что Сёмин может вернуться в «Локомотив»

Короткая ссылка
Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал уход Марко Николича с поста главного тренера команды.
Сенников предположил, что Сёмин может вернуться в «Локомотив»
  • РИА Новости

«Если Лоськов останется главным тренером, будет неожиданно для всех. Но я вижу Лоськова тренером. Сёмин может вернуться, но сейчас больше слухов, что будет какой-то тренер из Германии», — цитирует Сенникова «Чемпионат».

При этом он не считает, что работа Николича в «Локомотиве» была провальной.

Николич возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла Кубок России и заняла третье место в чемпионате страны.

Ранее «Локомотив» официально объявил об уходе Николича.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить