В «Спартаке» назвали игроков, которые скоро вернутся в строй после травм

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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о состоянии травмированных игроков команды.
В «Спартаке» назвали игроков, которые скоро вернутся в строй после травм
  • РИА Новости

«Большинство травм у нас контактные. Хендрикс, Ларссон, Промес, Понсе — все эти игроки получили повреждения после столкновений», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что у Мелкадзе травма спины, а Маслов перенёс операцию.

«В ближайшее время мы ждём возвращения Ларссона, Зобнина и Хендрикса. А Кутепов с Рассказовым просто простудились — они в строю и готовы к бою», — добавил Зеленов.

Напомним, что по итогам десяти туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает седьмое место, набрав 16 очков.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на задержание болельщика красно-белых в матче с «Ахматом».

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