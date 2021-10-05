В «Спартаке» назвали игроков, которые скоро вернутся в строй после травм
- РИА Новости
«Большинство травм у нас контактные. Хендрикс, Ларссон, Промес, Понсе — все эти игроки получили повреждения после столкновений», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».
Он также добавил, что у Мелкадзе травма спины, а Маслов перенёс операцию.
«В ближайшее время мы ждём возвращения Ларссона, Зобнина и Хендрикса. А Кутепов с Рассказовым просто простудились — они в строю и готовы к бою», — добавил Зеленов.
Напомним, что по итогам десяти туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает седьмое место, набрав 16 очков.
Ранее в «Спартаке» отреагировали на задержание болельщика красно-белых в матче с «Ахматом».