В «Спартаке» отреагировали на задержание болельщика красно-белых в матче с «Ахматом»
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«На месте мы запросили всю информацию у представителей МВД, оперативно получили доступ к задержанному болельщику, убедились, что он здоров и ему ничего не угрожает. Решение суда вы знаете — статья 20.1 КОАП, 10 суток. Держим ситуацию на контроле, чтобы после истечения срока ареста человек целым и невредимым вернулся домой», — цитирует Зеленова «Чемпионат».
Он также добавил, что в Грозном остаётся друг болельщика.
Напомним, что фанат «Спартака» Евгений Кравченко был задержан за буйное поведение на матче.
Ранее сообщалось, что задержанный болельщик «Спартака» арестован на десять суток.