В «Спартаке» отреагировали на задержание болельщика красно-белых в матче с «Ахматом»

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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал задержание болельщика красно-белых после матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» (1:0).
В «Спартаке» отреагировали на задержание болельщика красно-белых в матче с «Ахматом»
  • ©spartak.com

«На месте мы запросили всю информацию у представителей МВД, оперативно получили доступ к задержанному болельщику, убедились, что он здоров и ему ничего не угрожает. Решение суда вы знаете — статья 20.1 КОАП, 10 суток. Держим ситуацию на контроле, чтобы после истечения срока ареста человек целым и невредимым вернулся домой», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

Он также добавил, что в Грозном остаётся друг болельщика.

Напомним, что фанат «Спартака» Евгений Кравченко был задержан за буйное поведение на матче.

Ранее сообщалось, что задержанный болельщик «Спартака» арестован на десять суток.

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