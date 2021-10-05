Клубы РПЛ проголосовали за сохранение текущего формата турнира на сезон-2022/23

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Розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23 будет проводиться в привычном формате.
Клубы РПЛ проголосовали за сохранение текущего формата турнира на сезон-2022/23
  • РИА Новости

«Все участники общего собрания проголосовали за сохранение текущего формата РПЛ на сезон-2022/23 — чемпионат будет проводиться с участием 16 команд в 30 туров. Решение связано с неопределённостью вокруг сроков введения новых форматов клубных турниров УЕФА, а также возможными изменениями в международном календаре ФИФА», — говорится в официальном заявлении РПЛ.

5 октября состоялось общее собрание клубов лиги, где обсуждались вопросы формата, отставка Сергея Прядкина и проведение тендера на телеправа.

Напомним, нидерландская компания Hypercube предложила РПЛ перейти на швейцарскую систему.

Ранее Григорий Иванов прокомментировал назначение Ашота Хачатурянца на пост исполняющего обязанности президента РПЛ.

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