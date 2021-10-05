Жена Матвея Сафонова сообщила о разрыве с футболистом из-за его измены

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Голкипер футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов разводится с женой Анастасией.
Жена Матвея Сафонова сообщила о разрыве с футболистом из-за его измены
  • РИА Новости

«Мы познакомились с Матвеем семь лет назад. А сейчас можно сделать вывод, что не все проходят испытание деньгами, славой и женщинами с низкой социальной ответственностью. Иметь вторую женщину в браке, видимо, в обществе сейчас считается нормой, чего не скажешь обо мне. Семьи больше нет. И прошу больше эту тему не открывать», — написала Анастасия в Instagram.

В июне этого года во время чемпионата Европы — 2020 у пары родилась дочь Майя. Сафонов на турнире принял участие в двух матчах сборной России.

Ранее «Локомотив» официально объявил об уходе Николича.

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