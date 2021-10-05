Колосков прокомментировал отставку Прядкина с поста президента РПЛ

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал отставку Сергея Прядкина с поста президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Понятно, что без веских причин он не покинул бы свой пост, учитывая, что его недавно переизбрали на новый срок. Но РПЛ и клубы не говорят нам, каковы причины смены», — заявил он в беседе с Life.ru.

При этом Колосков добавил, что смена президента РПЛ может привести к переменам, но не скажется на работе лиги.

Ранее сообщалось, что руководитель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц будет исполнять обязанности президента РПЛ.