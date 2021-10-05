Колосков прокомментировал отставку Прядкина с поста президента РПЛ
- РИА Новости
«Понятно, что без веских причин он не покинул бы свой пост, учитывая, что его недавно переизбрали на новый срок. Но РПЛ и клубы не говорят нам, каковы причины смены», — заявил он в беседе с Life.ru.
При этом Колосков добавил, что смена президента РПЛ может привести к переменам, но не скажется на работе лиги.
Ранее сообщалось, что руководитель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц будет исполнять обязанности президента РПЛ.