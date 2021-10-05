Червиченко: в сборной кто с травмой, кто с истерикой, играть некому

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал травму Александра Головина.

«Очень обидно. У нас сейчас кто с травмой, кто с истерикой. Получается, что играть практически некому. Он бы помог. Не знаю, почему Александр не играет так ярко за сборную, но за свой клуб играет отлично. Я уже говорил, что не все до конца в нашей команде его понимают. В «Монако» он привык играть с более высококлассными партнёрами, а наши игроки не всегда понимают, что он от них хочет. Они стоят и смотрят, как он пытается что-то сделать», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 8 октября сборная России встретится со Словакией в Казани, а 11-го числа сыграет со Словенией в Мариборе.

Ранее Ахметов был вызван в сборную России вместо травмированного Головина.