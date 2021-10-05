Испания выдала России бизнесмена, обвиняемого в хищении на объектах Олимпиады в Сочи

Бизнесмен Иван Вандышев был экстрадирован из Испании.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Экстрадирован гражданин одного из сопредельных государств Иван Вандышев. Он обвиняется в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Вандышев обвиняется в присвоении более 400 млн рублей при строительстве олимпийских объектов в Сочи.

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