Испания выдала России бизнесмена, обвиняемого в хищении на объектах Олимпиады в Сочи

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Бизнесмен Иван Вандышев был экстрадирован из Испании.
Испания выдала России бизнесмена, обвиняемого в хищении на объектах Олимпиады в Сочи
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Экстрадирован гражданин одного из сопредельных государств Иван Вандышев. Он обвиняется в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Вандышев обвиняется в присвоении более 400 млн рублей при строительстве олимпийских объектов в Сочи.

Ранее Кабаева призвала FIG раскрыть действия судей на Олимпийских играх в Токио.

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