Сёмин: у Хачатурянца много идей и мыслей

Бывший главный тренер «Ростова» и «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал отставку Сергея Прядкина с поста главы Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Надо поблагодарить Прядкина, он работал долгое время. Изменения тоже нужны: Хачатурянц — руководитель нового направления, ему очень доверяют клубы. Думаю, у него всё должно получиться. У Ашота Рафаиловича много идей, мыслей», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Он отметил, что Хачатурянц очень опытный, хорошо проявил себя, возглавляя судейский комитет.

Напомним, что Сергей Прядкин возглавлял РПЛ с 2007 года.

Ранее сообщалось, что Хачатурянц назначен исполняющим обязанности главы РПЛ.