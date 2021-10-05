Сёмин: у Хачатурянца много идей и мыслей
- РИА Новости
«Надо поблагодарить Прядкина, он работал долгое время. Изменения тоже нужны: Хачатурянц — руководитель нового направления, ему очень доверяют клубы. Думаю, у него всё должно получиться. У Ашота Рафаиловича много идей, мыслей», — цитирует Сёмина «Чемпионат».
Он отметил, что Хачатурянц очень опытный, хорошо проявил себя, возглавляя судейский комитет.
Напомним, что Сергей Прядкин возглавлял РПЛ с 2007 года.
Ранее сообщалось, что Хачатурянц назначен исполняющим обязанности главы РПЛ.