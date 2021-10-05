Сёмин: у Хачатурянца много идей и мыслей

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Бывший главный тренер «Ростова» и «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал отставку Сергея Прядкина с поста главы Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сёмин: у Хачатурянца много идей и мыслей
  • РИА Новости

«Надо поблагодарить Прядкина, он работал долгое время. Изменения тоже нужны: Хачатурянц — руководитель нового направления, ему очень доверяют клубы. Думаю, у него всё должно получиться. У Ашота Рафаиловича много идей, мыслей», —  цитирует Сёмина «Чемпионат».

Он отметил, что Хачатурянц очень опытный, хорошо проявил себя, возглавляя судейский комитет.

Напомним, что Сергей Прядкин возглавлял РПЛ с 2007 года.

Ранее сообщалось, что Хачатурянц назначен исполняющим обязанности главы РПЛ.

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