Агент Николича: Марко точно покидает «Локомотив»
- © РИА Новости / Александр Вильф
«Да, Марко точно покидает «Локомотив». Говорить о новом клубе преждевременно: думаю, на 90% он не возглавит новую команду до зимы», — цитирует агента Sport24.
Николич возглавляет «Локомотив» с мая 2020 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла Кубок России и заняла третье место в чемпионате страны.
В текущем сезоне после десяти туров Российской премьер-лиги красно-зелёные располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице с 17 очками.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» намерен снизить сумму компенсации Николичу.