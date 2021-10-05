Агент Николича: Марко точно покидает «Локомотив»

Деян Йоксимович, агент главного тренера московского «Локомотива» Марко Николича, подтвердил уход специалиста из команды.

«Да, Марко точно покидает «Локомотив». Говорить о новом клубе преждевременно: думаю, на 90% он не возглавит новую команду до зимы», — цитирует агента Sport24.

Николич возглавляет «Локомотив» с мая 2020 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла Кубок России и заняла третье место в чемпионате страны.

В текущем сезоне после десяти туров Российской премьер-лиги красно-зелёные располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице с 17 очками.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» намерен снизить сумму компенсации Николичу.