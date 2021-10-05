Колосков считает потерю Головина ощутимой для сборной России

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал травму полузащитника Александра Головина.
Колосков считает потерю Головина ощутимой для сборной России
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«Потеря такого игрока ощутима для нашей команды. Есть небольшое огорчение из-за сложившейся ситуации. Пугает ли меня факт травм перед предстоящими матчами? Это повседневная футбольная жизнь. Не только у нас такое происходит. Иногда у соперников травмированы ведущие игроки, теперь у нас. Причём игроки стартового состава», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что медицинский штаб проведёт анализ этих травм. Несмотря на это, Колосков расстроен отсутствием футболистов основного состава.

Напомним, что 8 октября сборная России встретится со Словакией в Казани, а 11-го числа сыграет со Словенией в Мариборе.

Ранее Ахметов был вызван в сборную России вместо травмированного Головина.

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