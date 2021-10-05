Колосков считает потерю Головина ощутимой для сборной России

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал травму полузащитника Александра Головина.

«Потеря такого игрока ощутима для нашей команды. Есть небольшое огорчение из-за сложившейся ситуации. Пугает ли меня факт травм перед предстоящими матчами? Это повседневная футбольная жизнь. Не только у нас такое происходит. Иногда у соперников травмированы ведущие игроки, теперь у нас. Причём игроки стартового состава», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что медицинский штаб проведёт анализ этих травм. Несмотря на это, Колосков расстроен отсутствием футболистов основного состава.

Напомним, что 8 октября сборная России встретится со Словакией в Казани, а 11-го числа сыграет со Словенией в Мариборе.

Ранее Ахметов был вызван в сборную России вместо травмированного Головина.