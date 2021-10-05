Претендентам на право показа матчей РПЛ выставят порог в четыре миллиарда рублей
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В число участников входят «Матч ТВ», «Яндекс», Start и Okko.
По информации «РБК-Спорт», «Матч ТВ» сделал РПЛ предложение на сумму 4 млрд рублей.
5 октября состоится заседание клубов лиги, где будет обсуждаться вопрос проведения тендера.
С 2014 года телеправами владеет «Матч ТВ», но по окончании этого сезона истекает контракт между лигой и телеканалом.
Ранее президент «Урала» допустил досрочное завершение чемпионата из-за коронавируса.