Претендентам на право показа матчей РПЛ выставят порог в четыре миллиарда рублей

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В тендере на показ матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) борются рекордное число участников.
Претендентам на право показа матчей РПЛ выставят порог в четыре миллиарда рублей
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В число участников входят «Матч ТВ», «Яндекс», Start и Okko.

По информации «РБК-Спорт», «Матч ТВ» сделал РПЛ предложение на сумму 4 млрд рублей.

5 октября состоится заседание клубов лиги, где будет обсуждаться вопрос проведения тендера.

С 2014 года телеправами владеет «Матч ТВ», но по окончании этого сезона истекает контракт между лигой и телеканалом.

Ранее президент «Урала» допустил досрочное завершение чемпионата из-за коронавируса.

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