Президент «Урала» допустил досрочное завершение чемпионата из-за коронавируса

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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение Роспотребнадзора отменить массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией COVID-19.
Президент «Урала» допустил досрочное завершение чемпионата из-за коронавируса
  • © fc-ural.ru

«Конечно, мы отрицательно относимся, непонятно, как мы будем заканчивать чемпионат, как будем начинать новый сезон», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

По словам президента «Урала», клуб много теряет в финансовом плане при таком развитии событий.

«Если будут завершать чемпионат по текущим местам, то мы занимаем 12-ю позицию сейчас. Мы хотим играть, но, если отменят, выбора не остаётся», — сказал он.

Напомним, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отмене массовых мероприятий по всей стране в связи с пандемией COVID-19. По её словам, подобные мероприятия проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидемиологического процесса.

Ранее сообщалось, что Российская премьер-лига ожидает официального документа от Роспотребнадзора об ограничении массовых мероприятий.

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