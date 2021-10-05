Фергюсон в беседе с Хабибом отреагировал на невыход Роналду в стартовом составе

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов побеседовал с Алексом Фергюсоном.
Фергюсон в беседе с Хабибом отреагировал на невыход Роналду в стартовом составе
  • © REUTERS / DAVID KLEIN

Их разговор был опубликовал в Instagram бойца.

Они обсудили невыход Криштиану Роналду в стартовом составе в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» (1:1).

«Соперники видели, что Роналду не играет», — сказал Фергюсон.

«Он вышел во втором тайме», — отметил Нурмагомедов.

«Я знаю, но всегда нужно выставлять своих лучших игроков в стартовом составе», — заявил знаменитый тренер.

Ранее на Нурмагомедова во время конференции бросился фанат, который хотел сделать с ним фото.

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