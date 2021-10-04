На Нурмагомедова во время конференции бросился фанат, который хотел сделать с ним фото

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов провёл конференцию для своих болельщиков.

По окончании мероприятия спортсмен поблагодарил пришедших фанатов, а один из них бросился на сцену к своему кумиру, чтобы сделать совместную фотографию, но его остановила охрана.

«Нет, нет, нет. Брат, не надо этого делать. Позвольте мне сказать. Я прилетел сюда из другой части мира, чтобы увидеть вас, ребята, и, вы знаете, я думаю, что тоже заслуживаю немного уважения», — сказал Нурмагомедов.

Он также отметил, что в мире есть много людей, которые придерживаются с ним схожих взглядов и пожелал всем присутствующим на конференции заботиться о своих детях.

Напомним, что Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках.

Ранее Нурмагомедов рассказал, как его окружила тысяча пьяных болельщиков «Ливерпуля» после матча с «Манчестер Сити».