Кафанов рассказал, был ли конфликт с Бердыевым

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о конфликте с Курбаном Бердыевым во время совместной работы в казанском «Рубине».

«Никакого конфликта не было. Просто хотел уйти и отдохнуть до лета, у меня не было предложений. Пришёл к нему, объяснил ситуацию, у нас был долгий разговор. Спасибо Курбану Бекиевичу, что он меня понял — и, более того, сам посоветовал идти в «Ростов», если всё-таки надумаю работать», — цитирует Кафанова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что ему в тот же день поступило предложение из «Ростова».

Большую роль в переходе в ростовский клуб сыграли Курбан Бердыев и Рустем Сайманов, которые дали добро.

Ранее Кафанов рассказал, как отнёсся к переходу голкипера Андрея Лунёва из петербургского «Зенита» в леверкузенский «Байер».