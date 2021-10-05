Кафанов рассказал, был ли конфликт с Бердыевым

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о конфликте с Курбаном Бердыевым во время совместной работы в казанском «Рубине».

«Никакого конфликта не было. Просто хотел уйти и отдохнуть до лета, у меня не было предложений. Пришёл к нему, объяснил ситуацию, у нас был долгий разговор. Спасибо Курбану Бекиевичу, что он меня понял — и, более того, сам посоветовал идти в «Ростов», если всё-таки надумаю работать», — цитирует Кафанова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что ему в тот же день поступило предложение из «Ростова».

Большую роль в переходе в ростовский клуб сыграли Курбан Бердыев и Рустем Сайманов, которые дали добро.

Ранее Кафанов рассказал, как отнёсся к переходу голкипера Андрея Лунёва из петербургского «Зенита» в леверкузенский «Байер».

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