«Спартак» пошутил над «Барселоной» после сбоя в работе соцсетей

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Пресс-служба московского «Спартака» отреагировала на сбой в работе социальных сетей шуткой над испанским футбольным клубом «Барселона».
«Спартак» пошутил над «Барселоной» после сбоя в работе соцсетей
  • Reuters
  • © Stephen Lam

«Даже «Барселона» не настолько упала, как все соцсети», — говорится в Twitter-аккаунте «Спартака».

Пользователи в ряде стран мира, а в том числе и из России, сообщили о сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Позже появились проблемы в работе некоторых других соцсетей.

Через несколько часов пользователи сообщили о восстановлении работы соцсетей.

«Барселона» на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу.

Ранее сообщалось, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта объяснил совету директоров «Барселоны», почему поддерживает главного тренера команды Рональда Кумана.

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