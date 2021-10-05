«Спартак» пошутил над «Барселоной» после сбоя в работе соцсетей
- Reuters
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«Даже «Барселона» не настолько упала, как все соцсети», — говорится в Twitter-аккаунте «Спартака».
Пользователи в ряде стран мира, а в том числе и из России, сообщили о сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Позже появились проблемы в работе некоторых других соцсетей.
Через несколько часов пользователи сообщили о восстановлении работы соцсетей.
«Барселона» на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу.
Ранее сообщалось, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта объяснил совету директоров «Барселоны», почему поддерживает главного тренера команды Рональда Кумана.