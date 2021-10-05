Россия не примет этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в сезоне-2022/23

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Россия не примет ни одного этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2022/23.
Россия не примет этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в сезоне-2022/23
  • Reuters
  • © Jessica Gow/tt

Об этом стало известно после публикации календаря на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Серия будет состоять всего из семи этапов. Они пройдут во французском Куршевеле, чешской Остраве, латвийской Риге, армянском Ереване, хорватском Загребе, польском Гданьске и итальянской Энье.

При этом место проведения финального этапа ещё не определено.

Ранее россиянин Глеб Лутфуллин прокомментировал победу на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске.

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