Лутфуллин — о победе на Гран-при в Польше: выходил на лёд с холодной головой

Россиянин Глеб Лутфуллин прокомментировал победу на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске.

«Рад, что перед соревнованиями в Польше смог настроить себя. Выходил с холодной головой. Понимал: нужно просто спокойно сделать то, что умею, и всё», — цитирует пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Лутфуллина.

Он признался, что не испытывал особого волнения перед началом соревнований, поскольку отключился от ненужных мыслей. В итоге это помогло ему выиграть турнир.

«Теперь задача — выучить более сложные прыжки, четверной риттбергер делать более стабильно», — сказал фигурист.

17-летний спортсмен по итогам короткой и произвольной программ на Гран-при в Польше набрал в сумме 231,26 балла.

По словам Лутфуллина, скорее всего, он выступит на этапах Кубка России.

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