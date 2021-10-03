Акатьева рассказала о планах на будущее и победе на Гран-при в Гданьске

Россиянка Софья Акатьева прокомментировала победу на этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске.

«Этому всему меня научила Этери Георгиевна. Просто я вспомнила, что она мне говорила, и постаралась это сделать. В Польше получилось прокататься чище, потому что с тренерами мы работали над ошибками, допущенными в Красноярске. И также мне помогло, что это был второй старт, я меньше волновалась», — цитирует Акатьеву пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Она призналась, что совсем не думает о рекордах, поскольку просто любит дело, которым занимается. По словам Акатьевой, она получает большое удовольствие от исполнения сложных прыжков.

«Мне приятно, что у меня получилось на старте сделать то, чего ещё не делала», — добавила она.

Акатьева отметила, что хочет выучить все четверные прыжки и четверной флип. Она начнёт его отрабатывать после возвращения из Польши.

14-летняя москвичка получила за исполнение короткой и произвольной программ 225,64 балла на Гран-при в Польше.

Акатьева занимается в группе тренера Этери Тутберидзе. В сезоне-2020/21 спортсменка одержала победу на двух этапах Кубка России среди юниорок. Акатьева также выиграла первенство страны среди юниорок и финал Кубка России.

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