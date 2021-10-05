Бывшая подруга Марадоны рассказала о насилии со стороны легендарного футболиста

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Кубинка Мавис Альварес, бывшая подруга Диего Марадоны, заявила, что легендарный аргентинский футболист регулярно её избивал.
Бывшая подруга Марадоны рассказала о насилии со стороны легендарного футболиста
  • AP
  • © Sergei Grits

«Диего бил меня много раз. Однажды он затолкал меня в машину, тащил за волосы вверх по лестнице. Я не подавала жалоб на него. Что бы я могла сказать? Он не отпустил бы меня, хотя я хотела уйти, но он не позволил», — цитирует Альварес Mirror.

По её мнению, суд и полиция бы ей никак не помогли, так как экс-президент Кубы Фидель Кастро не позволил бы ничего сделать. Она также рассказала, что как-то раз Марадона подрался в баре и его арестовали, но затем полицейскому сделали выговор за задержание футболиста.

«Много раз Диего выгонял меня из своего дома. Однажды он ударил меня, когда я подняла трубку — звонила его жена Клаудия Вильяфанья. Я ответила на звонок, потому что Диего всегда говорил мне, что они больше не вместе, разошлись и разводятся. Когда я передавала телефон Диего, он швырнул его на пол, ударил меня и бросил на кровать. Я пережила тот момент и многое другое», — добавила 37-летняя женщина.

Марадона проживал на Кубе с 2000-го по 2004-й год. Он скончался 25 ноября 2020 года.

Ранее Лионель Месси посвятил победу в Кубке Америки всем аргентинцам и Марадоне.

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