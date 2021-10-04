Винер-Усманова о серебре Авериной на Олимпиаде: Путин сказал, что Дина — «золотая»

Короткая ссылка
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова в очередной раз высказалась о серебряной медали Дины Авериной на Олимпийских играх в Токио.
Винер-Усманова о серебре Авериной на Олимпиаде: Путин сказал, что Дина — «золотая»
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Нет худа без добра, и нам важнее найти хорошее в плохом. После того, что тогда случилось, поднялся такой тайфун, 12-балльный шторм в мире художественной гимнастики», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

Как она отметила, возможно, даже хорошо, что произошло всё именно так, ведь инцидент стал резонансным на весь мир.

«Если бы это было где-то в другом месте, люди бы могли и не поверить, а потом Дину так встретили и наградили, а президент страны сказал, что она «золотая» — и вообще много слов про художественную гимнастику», — добавила тренер.

7 августа в финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, уступив 0,150 балла израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления.

Ранее сёстры Аверины высказались о выступлении на первом турнире после Олимпиады.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить