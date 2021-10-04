Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова в очередной раз высказалась о серебряной медали Дины Авериной на Олимпийских играх в Токио.

«Нет худа без добра, и нам важнее найти хорошее в плохом. После того, что тогда случилось, поднялся такой тайфун, 12-балльный шторм в мире художественной гимнастики», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

Как она отметила, возможно, даже хорошо, что произошло всё именно так, ведь инцидент стал резонансным на весь мир.

«Если бы это было где-то в другом месте, люди бы могли и не поверить, а потом Дину так встретили и наградили, а президент страны сказал, что она «золотая» — и вообще много слов про художественную гимнастику», — добавила тренер.

7 августа в финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, уступив 0,150 балла израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления.

Ранее сёстры Аверины высказались о выступлении на первом турнире после Олимпиады.