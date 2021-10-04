Тренер сборной Украины по футболу заявил, что Зинченко сам виноват в своей травме

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков высказался о травме защитника национальной команды и английского «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

По его словам, он разговаривал с игроком, который извиняется и сильно расстроен из-за того, что ему не удастся помочь сборной в ближайших матчах. Он отметил, что Зинченко сможет приступить к тренировкам в основной группе только 8—10 октября.

«Он сам виноват: с «Лейпцигом» получил травму, заболела икроножная мышца где-то на 10-й минуте второго тайма, но говорит, что у него такой характер — не умеет просить замену. Говорю, не умеешь — будешь лечиться. Саши будет очень не хватать — очень порядочный человек», — приводит слова Петракова «Чемпионат».

Украина в ближайших матчах отборочного цикла чемпионата мира 2022 года сыграет с Финляндией (9 октября) и с Боснией и Герцеговиной (11 октября).

Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко может возглавить шотландский «Селтик».