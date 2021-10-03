The Sun: Шевченко может возглавить шотландский «Селтик»

Бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко может возглавить шотландский «Селтик».

45-летний украинец является основным кандидатом на пост главного тренера клуба из Глазго, сообщает The Sun.

«Селтик» (десять очков) после семи игр идёт на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Шотландии. 51-кратный чемпион страны в Лиге Европы на групповой стадии играет с «Бетисом», «Байером» и «Ференцварошем». «Селтик» после второго тура занимает последнее место в группе. Шотландцы уступили испанскому и немецкому клубам.

Главным тренером «Селтика» на данный момент является Ангелос Постекоглу. 56-летний австралиец занял этот пост 10 июня. Он подписал однолетний контракт с клубом.

Шевченко выступал за лондонский «Челси», итальянский «Милан» и киевское «Динамо».

Последним местом работы Шевченко была сборная Украины. Он возглавлял команды с 2016 по 2021 год. Под его руководством Украина не смогла пробиться на чемпионат мира в России 2018 года. На чемпионате Европы — 2020 украинцы дошли до четвертьфинала.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» обыграл «Селтик» в «Дерби старой фирмы».