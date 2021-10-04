Экс-глава ВОБ оценил слова директора по безопасности РПЛ об инциденте с фанатом «Спартака»

Бывший глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин прокомментировал слова директора по безопасности Российской премьер-лиги (РПЛ) Александра Мейтина об инциденте с фанатом московского «Спартака» на матче десятого тура чемпионата с грозненским «Ахматом».

«Вполне допускаю вариант, что человек был в неадекватном состоянии, своим поведением провоцировал окружающих и нарвался на соответствующую реакцию. Хотя в любом случае правоохранительные органы должны подчиняться законам, применять физическую силу по отношению к болельщикам неправильно», — цитирует Шпрыгина Metaratings.

По его мнению, Мейтин апеллирует только официальными фактами, которые ему предоставляют, так как является официальным лицом. При этом Шпрыгин считает возмутительным, если информацию действительно переворачивают с ног на голову, а болельщик ни в чём не виноват. Однако экс-глава ВОБ подчеркнул, что над исправлением ситуации должны работать сами фанаты.

«Велосипед ведь не изобретёшь. Нужно отстаивать свою позицию через фан-клубы. Болельщики должны сами сделать так, чтобы позиция к ним поменялась. А просто под лежачий камень вода не потечёт, ни с того ни с сего из госорганов, РФС не позвонят и не скажут: «Они вот нехорошие, хотим с вами встретиться и поговорить». Этого не произойдёт», — добавил Шпрыгин.

Встреча проходила в Грозном и завершилась со счётом 1:0 в пользу московской команды.

Во время игры в сети появилась информация, согласно которой сотрудники полка Кадырова избили двух болельщиков «Спартака» в подтрибунном помещении.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит инцидент с участием болельщика «Спартака» на матче РПЛ в Грозном.