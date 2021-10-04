КДК РФС рассмотрит инцидент с участием болельщика «Спартака» на матче РПЛ в Грозном

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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит инцидент с участием болельщика московского «Спартака» на матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
КДК РФС рассмотрит инцидент с участием болельщика «Спартака» на матче РПЛ в Грозном
  • © Сергей Киселев
  • АГН «Москва»

«В рапорте есть запись о поведении болельщика «Спартака» в перерыве игры. Также рассмотрим выход за пределы технической зоны наставника московской команды Руя Витории», — приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца РИА Новости.

Встреча проходила в Грозном и завершилась со счётом 1:0 в пользу московской команды.

Во время игры в сети появилась информация, согласно которой сотрудники полка Кадырова избили двух болельщиков «Спартака» в подтрибунном помещении. 

Ранее представитель полка Кадырова рассказал об инциденте с болельщиками «Спартака».

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