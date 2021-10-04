КДК РФС рассмотрит инцидент с участием болельщика «Спартака» на матче РПЛ в Грозном
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- АГН «Москва»
«В рапорте есть запись о поведении болельщика «Спартака» в перерыве игры. Также рассмотрим выход за пределы технической зоны наставника московской команды Руя Витории», — приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца РИА Новости.
Встреча проходила в Грозном и завершилась со счётом 1:0 в пользу московской команды.
Во время игры в сети появилась информация, согласно которой сотрудники полка Кадырова избили двух болельщиков «Спартака» в подтрибунном помещении.
Ранее представитель полка Кадырова рассказал об инциденте с болельщиками «Спартака».