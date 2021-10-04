Соболев: не чувствую, что после гола «Ахмату» упал груз с плеч

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о своём забитом мяче в ворота грозненского «Ахмата» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Чувствую, что груз упал с плеч после гола? Нет, не чувствую, просто забил — и мы выиграли, это самое главное. Все мы знали, что матч будет очень тяжёлым. Прошло всего два дня после игры в Неаполе. Было тяжело», — сказал Соболев на YouTube-канале «Спартака».

По его мнению, гораздо важнее, что команде удалось победить при не самой хорошей игре. Как подчеркнул форвард, на него не давило то, что он остался единственным нападающим в заявке.

«Просто хотел работать, набирать форму, нужно было забить. Нужно работать, работать — и всё будет отлично», — добавил Соболев.

«Спартак» обыграл «Ахмат» со счётом 1:0, а Соболев стал автором единственного гола. Для него это второй мяч в сезоне.

Подопечные Витории набрали 16 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее полузащитник «Спартака» Виктор Мозес отметил важность трёх очков, заработанных в матче с «Ахматом».